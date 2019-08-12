النصر يكسب #الوحدة في #الإمارات ويتأهل لدور الثمانية

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تأهل النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ، بعد تغلبه على مضيفه الوحدة الإماراتي بنتيجة 2/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من البطولة على استاد آل نهيان بالإمارات.
تقدم أصحاب الأرض عن طريق لاعبهم محمد صالح برقش، في الدقيقة 27، وعاد العالمي وسجل هدف التعادل عن طريق ماجهمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة 41 و في نهاية الشوط الأول عزز الاعب جوليانو في تقدم النصر بحلول الدقيقة47 لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي بهدفين لهدف.
وفي الشوط الثاني استطاع النصر تسجيل الهدف الثالث عبر جوليانو في الدقيقة 62، وعاد الوحدة في الدقيقة 80 وسجل هدفه الثاني عن طريق سيبستيان ليقلص الفارق إلى هدفين مقابل ثلاثة وهي نتيجة المباراة التي أنتهت عليها.
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