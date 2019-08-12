دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع آيفون 11 قد لا يكون الاسم القادم لهاتف آيفون الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.

اعتادت شركة أبل أن يكون لديها نظام تسمية ثابت مع هواتف آيفون، فكما رأينا خلال السنوات الماضية، حرصت الشركة على تسمية هواتفها بترتيب محدد مثل آيفون 4 وآيفون 5 وآيفون 6، مع إضافة S مع الطرازات الأكثر تطور، مثل آيفون 5s وآيفون 6s.

واستمرت الشركة على هذا النهج حتى عام 2017، فبدلًا من إطلاق آيفون 7S و 7S Plus، كما كان يتوقع الجميع، انتقلت أبل مباشرةً إلى آيفون 8. وبعد ذلك، أعلنت الشركة عن إطلاق جهاز آيفون X الذي تم الإعلان عنه بمثابة النسخة العاشرة من هواتف آيفون.

ومن هذه اللحظة، تمسكت شركة أبل بالعلامة التجارية X، حيث بدأت إطلاق الهواتف التالية تحت هذه العلامة، ولقد شاهدنا ذلك لاحقًا مع آيفون XR وآيفون XS وآيفون XS Plus. ولكن مع اقتراب موعد إطلاق آيفون 11، فإن شركة أبل تستعد لعلامة تجارية جديدة في الأسواق.

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وعلى ما يبدو، فمن المرجح أن يأتي هاتف آيفون القادم تحت العلامة التجارية iPhone Pro.

فوفقًا لموقع CoinX، والذي قام بالكشف لنا عن اسمي آيفون XR وآيفون XS في العام الماضي، فإن الجيل القادم من هواتف آيفون قد يأتي تحت العلامة التجارية Pro، ولكن لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

المصدر

هذا الموضوع آيفون 11 قد لا يكون الاسم القادم لهاتف آيفون الجديد ظهر على التقنية بلا حدود.