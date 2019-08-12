العراق: وجود القوات الغربية في الخليج يزيد التوتر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم اليوم الاثنين إن وجود القوات الغربية في الخليج يزيد التوتر في المنطقة. وأضاف "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن". وتابع قائلا "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وإن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

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