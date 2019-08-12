شكرا لقرائتكم نتانياهو: "شاباك" أحبط 600 هجوم العام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 12 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 12 أغسطس 2019 / 19:19

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الاسرائيلي "شاباك" أحبط 600 هجوم خلال العام الماضي.



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وأكد نتانياهو في كلمة خلال حفل تكريم لعناصر وضباط في "شاباك"، شاركوا في عمليات أخيراً، أن تل أبيب تبذل قصارى جهدها من أجل كبح الهجمات قبل بدايتها. واشار نتنياهو الى أن "شاباك" اعتقل منفذي عملية غوش عتصيون التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي، خلال 48 ساعة من وقوعها.

واضاف: "بمجرد أن أصبحت التفاصيل واضحة، قلت إن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا للوصول إلى منفذي العملية". وأشار إلى أنه تم إجراء مسح هندسي لمنزلي منفذي العملية، وسيتم العمل سريعا على هدمهما.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية لرسمية "وفا" عن مصادر أمنية ومحلية، قولها إن القوات الإسرائيلية دهمت منزلي الأسيرين قاسم عصافرة (30 عاما) ونصير عصافرة (24 عاما) في البلدة وأخرجت أصحابهما، قبل أن تأخذ قياسات المنزلين وتصورهما.

واعتقلت القوات الإسرائيلية السبت الماضي، 4 فلسطينيين من عائلة عصافرة ببلدة بيت كاحل، بينهم سيدة.