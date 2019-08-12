شكرا لقرائتكم العراق يرفض إشراك إسرائيل في أي مهمة لتأمين الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 12 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 12 أغسطس 2019 / 17:16

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري تحشده الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في الخليج.



وكتب الحكيم على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الاثنين، قائلا: "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي"، مشددا على أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".

وأكد الحكيم سعي العراق إلى خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط من خلال "المفاوضات الهادئة". ورأى أن "وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".