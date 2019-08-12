السفارة الأميركية في بغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها

وأفادت مصادر أمنية عراقية في وقت سابق بإن كدس للعتاد تابع لفصيل "كتائب سيد الشهداء" لمنضوي في الحشد الشعبي انفجر في منطقة أو دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

وحسب المصادر، أن انفجار الكدس، أسفر عن انطلاق قذلئف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة ببغداد، ومنها سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء مقر الحكومة.

Advertisements

وسمع أهالي مناطق الجادرية، والكرادة، وزيونة، والسيدية، والدورة، ومناطق متفرقة أخرى من العاصمة، دوي الانفجار.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن، بيانا للكشف عن ضحايا الانفجار وملابساته، وما أسفر عنه.

وبين حين وأخر تشهد العاصمة بغداد، انفجار أكداس عتاد لفصائل الحشد الشعبي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين للمواد الخطرة التي تحتويها المخازن من صواريخ وقذائف.