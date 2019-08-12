بعد انتشار فيديو لآسيويين... الداخلية البحرينية تحذر من استغلال عيد الأضحى لأهداف سياسية

حذرت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، من استغلال المناسبات الدينية وتوظيفها لأهداف سياسية.

كما أنها شددت أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال ذلك.

​يأتي تحذير وزارة الداخلية البحرينية، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من الباكستانيين، وهم يتجمهرون عقب صلاة عيد الأضحى في البحرين، تعبيرا عن رأيهم بخصوص قضية كشمير.

​وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال أمس الأحد، إن قضية كشمير ليس لها حل عسكري أبدا ويجب اعتماد الدبلوماسية لمعالجتها.

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© AP Photo / Anjum Naveed

وأعلنت الحكومة الهندية، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

كما أعلنت السلطات الهندية في ​كشمير​، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.