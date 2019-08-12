الهلال التركي يوزع حصصا من لحوم الأضاحي في كركوك العراقية

كركوك / علي غريب / الخليج 365
وزع الهلال الأحمر التركي، الإثنين، لحوم الأضاحي على 1150 أسرة نازحة في مدينة كركوك، شمالي العراق.
وقال المسؤول في الهلال الأحمر التركي بالعراق، أحمد داغي، للأناضول، إنهم وزعوا حصصا من لحوم الأضاحي لـ1150 أسرة محتاجة في كركوك.
وأوضح داغي، أنهم وزعوا 500 حصة من لحوم الأضاحي في مخيم للنازحين بكركوك، و650 حصة للأسر المحتاجة في المدينة.
وأضاف أنهم يحاولون الوصول إلى المحتاجين في كافة أنحاء العراق.
بدوره، أعرب شعيب قصاب أوغلو، مدير مخيم "يحيى أوه" للنازحين في كركوك، عن شكره للهلال الأحمر التركي لدعمه المتواصل للنازحين منذ سنوات.
يشار إلى أن الهلال الأحمر التركي يواصل أنشطته الإغاثية والإنسانية في العراق منذ يونيو/حزيران 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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