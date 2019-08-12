بتمويل شعبي تركي.. توزيع لحوم الأضاحي على عائلات فقيرة في غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

وزع فريق تطوعي يطلق على نفسه اسم "كن حياة لغزة"، الإثنين، لحوم الأضاحي على 1300 أسرة فقيرة في قطاع غزة بتمويل من الشعب التركي.

وقال رمضان عسلية، مندوب الفريق بغزة، للأناضول: "فريق كن حياة لغزة وزع لحوم الأضاحي على 1300 أسرة فقيرة في قطاع غزة بتبرع من الشعب التركي".

وأضاف: "المشروع للتخفيف عن الأسر الفقيرة وإدخال الفرحة والسرور عليهم في عيد الأضحى".

Advertisements

ولفت إلى أن الفريق التركي "يعمل على مساعدة القطاع، من خلال جمع التبرعات من الشعب التركي وإرسالها لدعم الشرائح الفقيرة".

وقدم عسلية، الشكر للشعب التركي لدعمه الأسر الفقيرة في غزة التي تمر بظروف صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان القطاع، منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته منتصف يونيو / حزيران 2007.

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع ظروفا إنسانية واقتصادية قاسية، جراء الحصار الإسرائيلي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.