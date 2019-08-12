الرئيس المصري يوجه رسالة إلى "سر القوة العظيمة"

وقال السيسي في تغريدة على "تويتر": "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذي يُثبت يوما بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة".
وأكد أن "الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلا أفضل لمصرنا العزيزة".
ودائما يحرص الرئيس المصري على حضور فعاليات مؤتمرات الشباب في مصر للبحث في المشكلات التي يواجهونها، وللرد على جميع أسئلتهم، كونها "منصة فاعلة" للتواصل المباشر و"إحدى آليات النقاش والتفاعل بين الدولة والشباب".
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