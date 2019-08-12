الملك سلمان ومحمد بن زايد يبحثان الأوضاع في اليمن

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جدة: التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

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حضر اللقاء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

كما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي قد وصل إلى جدة اليوم الاثنين حيث كان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي.