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هذا الموضوع LG تسجل براءة اختراع لتصميم شاشة هاتف قابلة للطي ثلاث مرات بدون منافذ ظهر على التقنية بلا حدود.
انتشرت مؤخرًا تصميمات الهواتف الذكية ذات شاشات قابلة للطي، فقد رأينا هذا التصميم مع هاتف Galaxy Fold من شركة سامسونج وهاتف Mate X من هواوي، مع انه لم يتم إطلاقهما رسميًا بعد. ومع ذلك، يبدو أن شركة LG تخطط لشيء من هذا القبيل ولكن بشكل مختلف إلى حد ما، فقد تم رصد براءة اختراع لشاشة هاتف ذكي يمكن طيها ثلاثة مرات، مما يشير إلى أن LG تأخذ هذا الاتجاه السائد بشكل مختلف تمامًا.
وتكشف تفاصيل براءة الاختراع عن شاشة باسم Z-FOLD TYPE FOLDABLE SMARTPHONE، والتي تم نشرها مؤخرًا في قاعدة بيانات WIPO (المكتب العالمي للملكية الفكرية)، وهي تحتوي على كمية كبيرة من الرسومات.
وتكشف الصور عن شاشة قابلة للطي تنحني للداخل مع شاشة ثانية منفصلة، مثبتة أيضًا على مفصل بطريقة ذكية إلى حد ما. ويظهر الجزئيين الخارجيين مطويين في الجزء الأوسط، مع وضع الشاشة المنفصلة في مقدمة الجهاز المطوي.
ولكن جدير بالذكر أن بعض العناصر الرئيسية مثل منفذ USB-C ليس لها وجود بالجهاز، مما يشير على الأرجح إلى أن الهاتف سيعمل بشكل لاسلكي فقط. كما يبدو أيضًا انه لا يوجد كاميرا أمامية ولا مستشعر لبصمة الأصبع، ولكن من المرجح أن يكون تم تثبيتهم تحت أحد الشاشات.
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هذا الموضوع LG تسجل براءة اختراع لتصميم شاشة هاتف قابلة للطي ثلاث مرات بدون منافذ ظهر على التقنية بلا حدود.
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