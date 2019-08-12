شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم نصائح للحجاج المصابين بـ«الربو».. توجهوا للطوارئ في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح المهمة لضيوف الرحمن من المصابين بمرض الربو، وذلك عند هطول الأمطار، حفاظاً على صحتهم ولكي يؤدوا نسكهم بكل سهولة ويسر، خاصة في ظل الحالة المطرية التي تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك احرص على تجنبهم بقدر الإمكان، وكذلك عند الاضطرار للخروج احرص على تغطية الرأس والفم والأنف، وأيضا احمل معك دائما البخاخ الإسعافي “موسع الشعب”.

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كما نصحت وزارة الصحة ضيوف الرحمن ممن يعاني من مرض الربو، بالحرص على البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب لك.

وأضافت أنه يجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال “عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وأيضا في حال ازرقاق في الأطراف الشفتين واللسان”.