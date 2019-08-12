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وصرح الناطق الرسمي للأرصاد السعودية، أن سرعة الرياح بلغت 30 كم في الساعة، وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية.
وتستمر الأمطار في الهطول على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منى وعرفات ومزدلفة.
ودعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.
© REUTERS / Zohra Bensemra
وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق من مساء الجمعة، إن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى، وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو... أمطار غزيرة على مشعر منى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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