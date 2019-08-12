بن زايد يبحث مع العاهل السعودي وولي عهده "الأوضاع على الساحة اليمنية"

الرياض/ الخليج 365-

بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، الإثنين، مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، "التقى العاهل السعودي، في الديوان الملكي بقصر منى بجدة اليوم، محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وتناول اللقاء "بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها"، دون تفاصيل أكثر.

كما استعرض الجانبان "العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين"، حسب المصدر ذاته.

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وفي وقت سابق الإثنين، وصل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى جدة بالسعودية (في زيارة غير محددة المدة) بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في عدن اليمنية.

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للسعودية، في ظل تصاعد الأوضاع في عدن (جنوب) اليمنية، إذ أعلن التحالف العربي (تقوده السعودية والإمارات) اليوم، شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.



وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صحفي على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2. ضد رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي المملكة.



والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.



ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.