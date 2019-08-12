مبعوث أردوغان للعراق: بغداد عازمة على التقارب والتعاون مع تركيا

أفيون قره حصار/ جنان توكلاي/ الخليج 365

أكد مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى العراق، ويسل أر أوغلو، أن العراق عازمة على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بولاية أفيون قره حصار، الاثنين، تطرق خلالها إلى زيارته الأخيرة إلى العراق.

وقال أر أوغلو: "أكد الرئيس العراقي (برهم صالح)، أن تطوير التعاون مع تركيا يعتبر هدف استراتيجي لبلاده، ورئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) قال الشيئ نفسه".

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وأضاف: "العراق عازمة على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا، كما شكلنا مجموعة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي وفريق آخر، وأطلقنا برنامج عمل حول كيفية تطوير الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون".

وأوضح أر أوغلو أن وفدا عراقيا سيزور تركيا في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ونهاية الشهر الماضي، وصل أر أوغلو إلى العراق لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول سبل التعاون بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.