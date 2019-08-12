نتنياهو يسعى للحصول على تأييد ترامب لضم المستوطنات

القدس / الخليج 365

قال موقع إخباري إسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على تأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول المقبل، لضم المستوطنات في الضفة الغربية.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري المستقل، الإثنين، عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو سيستغل تصريحات سابقة للسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ومساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات للحصول على هذا الدعم.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" "في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح".

وأيّد غرينبلات لاحقا هذا التصريح ولم يعارضه.

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وقال مصدر في مكتب نتنياهو لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إنه "قبل الانتخابات سيحدث شيء ما، سيكرر ترامب تصريحات فريدمان وغرينبلات بكلماته الخاصة، سيكون الأمر دراماتيكيا".

ولم يسبق للإدارات الأمريكية أن أيدت ضم مستوطنات.

وتجري الإنتخابات الإسرائيلية في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن قد أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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