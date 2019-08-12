ولي عهد أبو ظبي يصل السعودية بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في عدن اليمنية

الرياض/ الخليج 365-

وصل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الإثنين، إلى السعودية، بالتزامن مع تصاعد الأوضاع في عدن اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية، "استقبل ولي عهد أبوظبي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في جدة، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان".

وتأتي زيارة ولي عهد أبو ظبي للسعودية (غير محددة المدة) في ظل تصاعد الأوضاع في عدن (جنوب) اليمنية، إذ أعلن التحالف العربي (تقوده السعودية والإمارات) اليوم، شن غارات على مواقع قال إنها تهدد القوات الحكومية في عدن.

Advertisements

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صحفي على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن سلاح الجو المسير التابع لجماعته نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف k2. ضد رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي المملكة.

والسبت، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيا على معظم المواقع والمعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.

ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفًا عربيًا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.