صحيفة الخليج الإلكترونية يهنئ الشبل سلطان آل جارالله العبيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونجاح حج موسم هذا العام أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وكل عام وانتم بخير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشبل ” سلطان العبيدي” يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.