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الشبل ” سلطان العبيدي” يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

يهنئ الشبل سلطان آل جارالله العبيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونجاح حج موسم هذا العام أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وكل عام وانتم بخير

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