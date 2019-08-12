حزمة من الفعاليات و البرامج ابرزها الهيب هوب و العروض الموسيقية تطلقها أمانة عسير ثالث أيام العيد

الخليج - سلمى القحطاني

تطلق أمانة منطقة عسير يوم غدٍ احتفالات عيد الأضحى المبارك لهذا العام و ذلك في حديقة أبوخيال ، وسط حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة لتلبية احتياجات كافة أفراد الأسرة .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تبذل جهداً كبيراً في توفير كافة السبل الأكثر سهولة لوصول سكان وزوار منطقة عسير إلى مواقع احتفالات العيد والاستمتاع بالفعاليات.

مشيراً إلى أن فعاليات العيد التي ستقيمها أمانة منطقة عسير لهذا العام و التي ستشهد أجواء احتفالية تحمل الذكريات الماضية للمنطقة وتحوي بين طياتها العروض الفلكورية وعددا من العروض المسرحية و الكرنفالات و فرق الأطفال الاستعراضية و عروض الاسكيت والأنشطة الموجهة للأسرة والطفل.

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فيما ستشهد حديقة أبو خيال العديد من الفعاليات والتي سيكون من بينها تنظيم عروض موسيقية و عروض الهيب هوب لأول مرة بمنطقة عسير.

و ستتميز فعاليات العيد بالطابع التفاعلي مع الزوار من خلال برامجها الترفيهية و الثقافية .

و نبه الحميدي بأن الأمانة قد حرصت على تجديد فعاليات الاحتفال بعيد الاضحى لهذا العام بما يواكب برنامج التحول الوطني، ويلبي احتياجات جميع سكان منطقة عسير و زوارها من خلال إضافة الأمانة لفعاليات جديدة .

و اردف الحميدي قائلا حرصاً من أمانة منطقة عسير على نجاح تلك الفعاليات فقد تم تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة عبر عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في تنظيم احتفالات الأمانة بعيد الاضحى المبارك لهذا العام .