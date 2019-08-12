الصحة تنقذ شاب فلسطيني من نزيف متكرر وانسداد تنفسي وتستأصل ورم نادر بمدينة الملك عبدالله الطبية

الخليج - زينة الفدح

تمكنت وزارة الصحة ضمن فريق جراحي متخصص بجراحات مناظير الانف والجيوب الانفية وقاع الجمجمة بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من استئصال ورم دموي حميد نادر لمريض فلسطيني يبلغ من العمر ١٧ سنة.

وكان المريض يعاني من نزيف متكرر وانسداد في مجرى التنفس من الانف والبلعوم الانفي وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي للمريض وإجراء الفحص السريري وعمل التحاليل والاشعات الطبية اللازمة تم وضع الخطة العلاجية للمريض والمضاعفات المحتملة من قبل الفريق الطبي ، حيث تم دخوله الى المستشفى وعمل قسطرة لاغلاق الشريان المغذي للورم من قبل استشاري قسطرة الاوعية الدموية بقسم الاشعة التداخلية الدكتورفيصل الغامدي.

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ومن ثم تم تحضير المريض للتدخل الجراحي من قبل استشاري ورئيس قسم الانف ومناظير الجيوب الانفية وقاع الجمجمة الدكتور عمر احمد ابوسليمان والطبيب وليد الشريف حيث استغرقت ثلاث ساعات ونصف وبمشاركة اطباء التخدير تحت اشراف الدكتوره سمية مليباري وتم استئصال الورم بالكامل من الجيوب الانفية والبلعوم الانفي بالمنظار وباستخدام جهاز الملاحة الجراحي ونظرا لكبر حجم الورم مما صعب اخراجه من الانف تم اخراجه عن طريق الفم وازالة الالتصاقات بسقف الحلق الرخوي من قبل استشاري ورئيس قسم جراحة اورام الراس والعنق الدكتور شريف كامل.

وتم تأكيد نوع الورم بمسمى ( juvenile nasopharyngeal angiofibroma) من قبل استشاري علم الامراض التشريحي د.بديع بالطو وبحمدلله تكللت العملية بنجاح وبدون مضاعفات وخرج المريض من المستشفى بعد مرور ٢٤ ساعة من اجراء العملية وبصحة جيدة.

والجدير بالذكر ان مركز الرأس والعنق وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالمياً وبنسب نجاح عالية بفضل من الله وهي قادره على التعامل مع اكثر الحالات تعقيدا وصعوبة وعلى مدار العام ، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وامكانيات كبيره بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.