هاني بن بريك: رجالنا مخلصون في أداء واجبهم وبعيدون كل البعد عن السلب والنهب

أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك، ثقته في القوات الجنوبية باعتبارهم رجال مخلصون في أداء واجبهم بعيدون كل البعد عن عمليات النهب والسلب.

وكتب بن بريك عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة رصدها محرر "اليمن العربي": قسما بالله من يثبت عليه النهب من القوات الجنوبية ستكون عقوبته معلنة ومن يتجرأ على حرمات البيوت ستكون عقوبته معلنة".

وأضاف: "كل جنوبي شمله العفو والتأمين العام الذي أطلقه سيدي الرئيس عيدروس واليوم لو عاد الميسري والجبواني إلى بلدهم الجنوب سيكونان معززان مكرمان وسنحميهما بأنفسنا".

وتابع بن بريك في تغريدة أخرى: "لمن يتكلمون عن حالات النهب الذي حصلت وينسبونها لرجال القوات الجنوبية أقول التالي، يثبتون لنا حالة بالدليل مع أسماء الناهبين أو صورهم إن لم تكن هناك أسماء، - ولكن بالدليل - وسيرون ما ستكون العقوبة السريعة والمعلنة، أما أن نظل رهن آلة الإعلام المضاد أو التضخيم كل ذلك لغرض التشويه".

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