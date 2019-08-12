شكرا لقرائتكم غوايدو يتهم معسكر مادورو بمحاولة حلّ البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب - | منذ ساعتين في 12 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 12 أغسطس 2019 / 15:12

اتهم زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، بالسعي إلى حلّ البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.



غوايدو الذي يرأس البرلمان، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، منذ فوزها في الانتخابات النيابية عام 2015، تحدث عن "مهزلة جديدة". وأضاف: "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيّلوا التخلّص من البرلمان الفنزويلي في شكل غير قانوني، ولهذا السبب استدعوا الجمعية التأسيسية للانعقاد غداً". غوايدو الذي يرأس البرلمان، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، منذ فوزها في الانتخابات النيابية عام 2015، تحدث عن "مهزلة جديدة". وأضاف: "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيّلوا التخلّص من البرلمان الفنزويلي في شكل غير قانوني، ولهذا السبب استدعوا الجمعية التأسيسية للانعقاد غداً". وأكد رئيس الجمعية ديوسدادو كابيّو انعقاد الجلسة اليوم الاثنين. غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيساً موقتاً لفنزويلا، تابع أن "الدعوة إلى انتخابات غير قانونية" و"ملاحقة نواب قضائياً"، هما من الإجراءات التي قد تتخذها الجمعية التأسيسية التي انتُخبت عام 2017، بدفع من مادورو، لتجاوز البرلمان.



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