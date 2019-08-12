ظريف يهدد القوات الأجنبية من الدوحة

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نصر المجالي: هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من الدوحة القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية في الخليج، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة، مؤكدا أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة من مسؤولية إيران.

وتحادث وزير الخارجية الإيراني، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدا على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار بين قطر وإيران في ما يخص تطورات المنطقة كحاجة إقليمية.

وبدوره، شدّد وزير الخارجية القطري على دور قطر وإيران في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع طهران لتعزيز عنصر الحوار لأجل حل مشاكل المنطقة.

وخلال زيارته سلم ظريف، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية".

