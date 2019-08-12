غوايدو يحذر من الدعوة إلى انتخابات برلمانية

حذر زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، عبر فيديو تم بثه عبر الإنترنت من أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تخطط لحل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة عبر دعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية أن غوايدو لم يذكر من أين حصل على هذه المعلومة، مضيفة أن الحكومة الفنزويلية تخطط أيضاً لاعتقال نواب بالبرلمان "على نطاق واسع" في خطوة ستتسبب فقط في تصعيد الصراع.

وقال غوايدو إن "المعارضة تتمتع بدعم الشعب الفنزويلي والقوات المسلحة والمجتمع الدولي، مضيفاً أنهم سوف يعدون "لهجوم سياسي".

ولم تعلق الحكومة حتى الآن على تصريحات غوايدو أو احتمالية الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.