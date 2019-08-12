مصر: بدء التسجيل للمشاركة في ملتقى "العلاقات المصرية الروسية عبر العصور"

وينظم المجلس هذا الملتقى بالتعاون مع المركز القومي للترجمة والجامعة الروسية بالقاهرة والمركز الثقافي الروسي؛ بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين من مصر وروسيا خلال يومي 6 و7 أبريل/نيسان 2020، وفقا لـ"بوابة الأهرام" المصرية (حكومية).

© Sputnik . Grigoriy Sisoev

ويستهدف الملتقى إتاحة الفرصة للتواصل والتفاعل بين المستشرقين والفنانين الروس والمصريين، وبلورة رؤية لتعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين في المستقبل.

وتتضمن فعالياته 5 محاور تتناول العلاقات الثقافية المصرية الروسية، ويُختتم بمائدة مستديرة حول "الرؤية المستقبلية للعلاقات بين البلدين".

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أما المحور الأول فهو العلاقات الثقافية المصرية الروسية من منظور تاريخي، والثاني عن حركة الأدب والترجمة، والمحور الثالث عن الاستشراق، والرابع حول الفنون، والخامس حول آفاق المستقبل، الذي يشمل بدوره التعاون الثقافي والاقتصادي والتقني، والعلمي والأكاديمي، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول رؤية استشراقية للعلاقات المصرية الروسية.

ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل إلكترونيًا؛ مع الالتزام بإرفاق ملخص للمداخلة المقترحة ( في حدود 300 كلمة) وسيرة ذاتية مختصرة لا تزيد عن 100 كلمة) وصورة من جواز السفر (لغير المصريين).

كما ينبغي العلم أن آخر موعد لتلقي الملخصات سيكون يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما ستعلن نتائج المقبولين يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيكون آخر موعد لتقديم الورقة 1 فبراير/شباط 2020، أما افتتاح الفعاليات فسيكون يوم 6 أبريل/نيسان.