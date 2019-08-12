أمير قطر يتسلم "رسالة خطية" من الرئيس الإيراني

وحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فقد "تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، رسالة خطية من الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية".

© REUTERS / Wana News Agency

وقالت الصحيفة إن "محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال الشيخ تميم له والوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر، صباح اليوم الاثنين"، مشيرة إلى أن اللقاء تناول أبرز المستجدات في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق، إن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية".

وخلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، هدد ظريف، "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة"، مشيرا إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

Advertisements

كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار بين قطر وإيران فيما يخص تطورات المنطقة كحاجة إقليمية.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مساء أمس الأحد، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن "وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة"، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".