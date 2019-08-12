ولي العهد السعودي يبحث المستجدات في عدن مع الرئيس اليمني

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"الخليج 365" من الرياض: اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في منى مساء الأحد، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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حضر الاجتماع، من الجانب السعودي، كل من وزير الداخلية ووزير الحرس الوطني، ونائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة.

فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

وشهدت مدينة عدن في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة اليمنية حول محيط قصر المعاشيق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين.

