دبي - بواسطة محمد فارس © وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يزور مق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يزور مقر شاومي في بكين (1)

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، أمس الأول الجمعة، جلسة مباحثات مع أليكس شينج نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة من أجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر، وذلك بمقر الشركة بالعاصمة الصينية.

وتركزت المناقشات حول الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وإمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا، موضحا أن مصر تتمتع بفرص استثمارية هائلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن هذه الفرص تأتي من خلال استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة القائمة على محورين هما تحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وبناء رأس المال البشري في مصر. © وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يزور مقر شاومي في بكين (3) وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يزور مقر شاومي في بكين (3)

وجاءت زيارة الوزير لمقر شركة شاومي على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، والذي عقد في الصين في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس.

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وقال أليكس شانج نائب رئيس شركة شاومي أن مصر تعد سوقا واعدا للشركة مع الأعداد الكبيرة للمستهلكين والقدرة على الوصول لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير المزيد من المبادرات الإيجابية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والتي ستؤدي إلى تحول هائل وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة.