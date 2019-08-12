دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

قد تعتقد أن برمجيات انتزاع الفدية تصيب فقط الحواسب والهواتف، لكن هذا كان سابقاً حيث اكتشف الباحثون الأمنيون نوع جديد يصيب الكاميرات الاحترافية من نوع DSLR وعديمة المرايا.

بحسب شركة Check Point للأمن والحماية فإن برمجية انتزاع الفدية تقوم باستهداف الكاميرات القادرة على الاتصال بشبكة واي فاي لنقل الصور عبر بروتوكول PTP الذي لا يوفر أي حماية للملفات التي يتم نقلها سلكياً أو لاسلكياً.

وتمكّن الباحثون من الوصول إلى بطاقة الذاكرة في الكاميرا وتشفير أي صورة يرغبون بها وحتى عرض رسالة تطلب من المستخدم دفع مبلغ مالي معين للحصول على مفتاح فك التشفير.

ويعتبر الباحثون أن الكاميرات الاحترافية تعتبر هدفاً ممتازاً لمبرمجي برمجيات انتزاع الفدية الخبيثة وذلك لأنها تحتوي على صور ذات قيمة عالية لمستخدميها ولا يمكنهم التخلي عنها ما يشجعهم على الدفع لقاء فك التشفير.

وتم إثبات كلامهم عبر استهداف كاميرا Canon EOS 80D وتمكّنوا بالفعل من ذلك ما دفع الشركة المطورة من نشر تحذير لمستخدمي كاميراتها المختلفة بتفادي شبكات واي فاي غير المحمية وإغلاق خاصية الاتصال بالشبكة وتنصيب تحديث أمني جديد.

وتصيب هذه البرمجية الخبيثة عدة طرازات من كاميرات كانون على سبيل المثال لا الحصر بدءاً من EOS 70D فأعلى وحتى كاميرات عديمة المرايا من طرازات EOS R، والأهداف لا تقتصر على كانون بل تشمل كل الشركات الاخرى التي تعتمد على بروتوكول PTP في نقل الصور.

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التدوينة الكاميرات الاحترافية هدف لبرمجيات انتزاع الفدية أيضاً ظهرت أولاً على عالم التقنية.