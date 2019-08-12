دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تعتزم عملاقة الاتصالات الصينية هواوي تعزيز تواجدها في الدول النامية مثل البرازيل لتلبية الطلب المتزايد على هواتفها، لذا فإنها تخطط لإنشاء مصنع جديد في ساو باولو باستثمار تبلغ قيمته 800 مليون دولار.

وفي زيارة إلى الصين، التقى حاكم ساو باولو مع مدراء من هواوي وأكد أن الشركة الصينية تخطط لبناء مصنع لتلبية الطلب المتزايد في البرازيل لاسيما مع إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات الخليوية والذي سيكون في مارس 2020.

ومن المخطط أن يكون المصنع جاهزاً بعد ثلاثة أعوام وسينتج فقط الهواتف الذكية ويوظف ألف شخض، ويمكن بيع الفائض للأسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي في البرازيل.

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وتعتبر البرازيل سوقاً حيوية ونشطة لخدمات الاتصالات وتتواجد فيها منافسي هواوي بقوة مثل إيركسون ونوكيا لديها مصانع في ساو باولو وتوجه اهتمامها لإطلاق خدمات الجيل الخامس.

يذكر أن هواوي متواجدة في البرازيل منذ أكثر من 20 عام ولديها مسبقاً مصنع لإنتاج معدات الشبكات والاتصالات ويعمل لحسابها ألفي موظف.

التدوينة هواوي ستبني مصنع جديد في البرازيل بقيمة 800 مليون دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.