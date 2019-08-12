مراكز التسوق تحتضن فرحة العيد

دبي - بواسطة محمد فارس دبي:«الخليج»

شهدت مراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارات وخاصة إمارة دبي أمس، أول أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين، وتحديداً من العائلات التي تتخذ من هذه المراكز وجهة تسوق وترفيه في الوقت الذي يحد ارتفاع درجات الحرارة من خيارات الترفيه الخارجي.

تنوع إقبال الزوار ما بين قضاء حاجات شرائية بمناسبة العيد وموسم الإجازات في ظل طرح تخفيضات متنوعة وكبيرة، إلى الإقبال على الأماكن المخصصة للأطفال والمطاعم، إلى جانب الاستفادة من العروض الترفيهية المتنوعة التي شهدتها دبي وتنافست على تقديمها مراكز التسوق.

ففي ميركاتو كان الأطفال على موعد مع مهرجان خاص، والذي يقدّم فعالية «مارلون باندا إيه كيدز فيستا»، وقد انطلق أمس الأحد ويستمر حتى 17 أغسطس، ويمكن للأطفال المشاركة في هذا المهرجان من خلال الغناء والرقص مع الفرقة الموسيقية، كما يمكن للزوار مشاهدة العروض الفنية المتجولة في أنحاء المول في الساعة 5 مساء، و6 مساء، و8:30 مساء.

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كما استضاف سيتي سنتر مردف أمس، العرض الآسر «سكاي بول»، والذي تضمن عروضاً بهلوانية يؤديها ستة فنانين في الهواء وعلى الأرض، على أنغام الموسيقى العربية التقليدية، ويمكن متابعة العروض في الساعة 4 عصراً، و6 مساء، و7:30 مساء، و9 مساء في الفترة ما بين 11 و14 أغسطس.

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كما استمتع زوار دبي فيستيفال سيتي مول بمشاهدة عروض الألعاب النارية أثناء تناول أشهى المأكولات في أحد المطاعم، المطلة على الواجهة المائية، والبالغ عددها 15 مطعماً.

كما ستشهد «آي إم جي» عالم من المغامرات أجواء ملأى بالإثارة والتشويق، حيث تستضيف هذه الوجهة المميزة عروض الرقص مع العيالة، وعروض التنورة الراقصة، إضافة إلى العروض البهلوانية المثيرة مع دراجات «بي إم إكس» الهوائية، وجلسات الحكواتي للاستماع إلى أجمل الروايات العربية، يومياً في الفترة ما بين 12 و15 أغسطس، من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 ليلاً.

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول، ودبي فستيفال سيتي مول، و«ذا أوتلت فيليدج»، وسيتي ووك، وتتضمن

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العروض سيرك «مادلين»، وعرض «سويت دانسرز» الراقص، ومسيرة الألوان، والتي ستستمر طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.