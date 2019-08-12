«تخضير الصحراء».. رسالة الإمارات للعالم

دبي - بواسطة محمد فارس يسلط جناح الإمارات في معرض بكين للزهور 2019 الضوء على جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال تطوير القطاع الزراعي في تظاهرة دولية للبستنة مكرسة لإنشاء منصة مفتوحة للدول والمنظمات الدولية للتواصل والتجارة.

من المقرر أن تسلط مشاركة دولة الإمارات الضوء على الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجهود الشيخ زايد لتطوير القطاع الزراعي في الدولة، فضلاً عن إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال، واستراتيجيتها لتحويل الصحراء إلى مساحات خضراء باستخدام التقنيات المتقدمة.

يحمل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة شعارًا يرمز إلى «تخضير الصحراء»، بينما ستبرز مشاركة الإمارات في المعرض أيضًا التزامها بتبني التنمية الخضراء والبستنة.

وقال د. راشد النعيمي، المفوض العام لجناح الإمارات في معرض إكسبو 2019 في بكين: «إن مشاركة الإمارات في معرض إكسبو 2019 في بكين تعكس رؤية قيادتنا الحكيمة لتطوير وتحديث العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة. كما تجسد التزام دولة الإمارات ونشر رسالتها من خلال حضور مثل هذه الفعاليات الإقليمية والدولية البارزة».

يغطي جناح الإمارات مساحة تبلغ 1850 مترًا مربعًا. وقد صمم بحيث يعرض لعدد من المفاهيم الأساسية التي تمثل طبيعة الإمارات وأشجار النخيل والزراعة التقليدية، بالإضافة إلى إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة وابتكاراتها في مجال الزراعة.

ويشاهد زوار الجناح فيلما وثائقيا قصيرا يغطي مبادرات دولة الإمارات وإنجازاتها وابتكاراتها في مجال الزراعة؛ ويركز على المقاربة الخاصة بالنهوض والتنمية المستدامة من خلال زيادة المساحة الخضراء.

ويشمل الجناح قسم الحديقة الذي يضم الوديان والأفلاج أو الواحات التي تحاكي البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقسم الثقافي الذي يعكس تقاليد وتراث دولة الإمارات وشعبها، إضافة إلى منصة خاصة بالتعريف باستعدادات دولة الإمارات العربية لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي وعمليات البناء والإنشاءات التي تجري في موقع المعرض.

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حديقة الجمعية الدولية لمنتجي حاصلات البستنة

* دخول الحديقة: يبدأ الزوار رحلتهم من خلال عرض القيم الأساسية للتصميم المستدام والتصميم الحيوي. ويوضح تشكيل جدار الطعام كيف تنمو النباتات في البيئة الخالية من التربة، في المياه الغنية بالمواد المغذية كمثال على الزراعة المائية.

* غابة الاستشفاء الحضري: سوف ينسى الزوار أنفسهم في المساحات الخضراء حيث يواصلون السير على طول ممر مرتفع عبر «غابة حضرية». هنا تشرح لوحات المعلومات كيف أن الأشجار والنباتات المحيطة لا تقوم بتنظيف الهواء والتربة والمياه فحسب، بل ستعمل أيضًا على تعزيز الرفاهية عن طريق تقريب الناس من الطبيعة. وسوف تعزز تشكيلات المقاعد المبتكرة وسط النباتات تجربة الزائرين الغنية وتوفر مساحة للجلوس والاسترخاء.

* حديقة المطر: تعرض هذه المنطقة داخل الغابة الحضرية أنظمة تصريف حضري مستدام تقوم بإدارة وتطهير مياه الصرف في التجمع الحضري بطريقة خلاقة، مما يساعد على الحفاظ على الملاذات الجاذبة الغنية بالبيولوجيا.

* مرج التلقيح: يعرض المرج المليء بالألوان والقوامات المتناقضة، كيف يمكن للمدن أن توفر موئلاً بيولوجيًا للطيور والنحل والفراشات. وقد تم اختيارالأنواع النباتية التي لا تحتاج إلى كثير من الرعاية، والتي تكون أكثر ملاءمة للبيئات الحضرية والتكيف مع تغيرات المناخ.

* جناح الزهور: يعرض الجناح المستوحى من شكل الأقحوان، الزهرة الرسمية لبكين، الرسائل الفكرية التي تسعى الجمعية الدولية لمنتجي الحاصلات البستانية لترويجها والتي تركز على الجوانب العاطفية في الأعمال الفنية. وسوف يشمل ذلك عروض الزهور المعلقة، ورسومات أرضية مستوحاة من علم البستنة، وشاشة رقمية توفر معلومات عن مفهوم المدينة الخضراء لدى الجمعية. وسوف تستمر هذه الحديقة إلى ما بعد انتهاء أعمال معرض بكين 2019 وتتحول إلى معرض دائم لمفهوم المدينة الخضراء في القرن الحادي والعشرين.

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