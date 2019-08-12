"الهلال التركي" يبدأ توزيع أضاحي العيد على 9 آلاف أسرة باليمن

شكري حسين / الخليج 365

بدأ الهلال الأحمر التركي، الإثنين، عملية توزيع لحوم الأضاحي على 9 آلاف أسرة في 4 محافظات يمنية.

وقال مصطفى أيدن، عضو الهلال الأحمر التركي، للأناضول، إن عملية التوزيع على 9 آلاف أسرة بدأت في 4 محافظات، لحج، وأبين، والضالع (جنوب) ومأرب (شرق)، بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة في اليمن (حكومية)، وتنفيذ الهلال الأحمر اليمني.

وأضاف أن "توزيع لحوم الأضاحي وعددها 300 بقرة ستشمل الأسر الفقيرة في تلك المحافظات، والنازحين من الحرب، مشيرا أن "العملية ستستمر ليومين".



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وأوضح أيدن أن "توزيع لحوم الأضاحي في المحافظات الأربع يندرج في إطار اهتمام الحكومة التركية بمساعدة الأشد فقراً والمتضررين من الحرب في اليمن، والمساهمة في التخفيف من معاناتهم".

من جهته، أشاد أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لفرع الهلال الأحمر اليمني-فرع عدن، بجهود الحكومة التركية ممثلة بالهلال الأحمر وتقديمها لشتى صور المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأوضح المنصوري، للأناضول، أن "الهلال التركي يحرص على توزيع أضحية العيد للسنة الثالثة على التوالي، بهدف رسم الفرحة والابتسامة على وجوه آلاف المواطنين من الفقراء والنازحين ممن تعذر عليهم الحصول على أضحية العيد".

وينفذ الهلال الأحمر التركي في اليمن عددا من المشاريع والأعمال الإغاثية والإنسانية في معظم المحافظات اليمنية، وتتنوع المساعدات ما بين الأغذية والمساعدات الطبية المختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.