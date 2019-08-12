صحيفة الخليج الالكترونية باشر الدفاع المدني بمحافظة الريث بلاغاً عن فقدان 6 أشخاص في وادي لجب، وأوضح الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه تم العثور على أربعة منهم وهم بصحة جيدة، بينما جرف السيل شخصين عثر على أحدهم وقد فارق الحياة نسأل الله له الرحمة والمغفرة، ومازال البحث جاري عن الشخص الأخر.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيول وادي لجب تجرف شخصين وجدت جثة أحدهما.. ونجاة أربعة آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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