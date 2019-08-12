زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة بالاو في #المحيط_الهادئ

الخليج - واس

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة بالاو الواقعة جنوبي المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد 139 كيلومترا جنوب غربي أنجاور في بالاو، وعلى عمق 2ر25 كيلومتر.

ولم ترد على الفور أى تقارير حول سقوط ضحايا أو خسائر مادية.