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رئيس «العسكري الانتقالي»: الوضع في السودان يستدعي تأسيس حكم مدني

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General Abdel Fattah al-Burhan, the head of Sudan's ruling military council, addresses the crowd in Khartoum's twin city of Omdurman on June 29, 2019. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images) دبي - بواسطة محمد فارس © Getty General Abdel Fattah al-Burhan, the head of Sudan's ruling military council, addresses the crowd in Khartoum's twin city of Omdurman on June 29, 2019. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، بحمایة الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.

وأكد البرهان، في خطاب بمناسبة عید الأضحى، أن التحدیات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان، تحتم حمایة الاتفاق الدستوري والتأسیس لحكم مدني یقوم على المواطنة والحریة والعدالة ویستوعب الجمیع.

وأضاف أنه «لا مكان الیوم بیننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية».

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Tiger helicopters of Peruvian army general Alberto Arcienega to fight against guerillas and drug trafficking in December 1989 in Peru. (Photo by Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho via Getty Images)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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