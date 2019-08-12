رئيس «العسكري الانتقالي»: الوضع في السودان يستدعي تأسيس حكم مدني

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طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، بحمایة الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.
وأكد البرهان، في خطاب بمناسبة عید الأضحى، أن التحدیات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان، تحتم حمایة الاتفاق الدستوري والتأسیس لحكم مدني یقوم على المواطنة والحریة والعدالة ویستوعب الجمیع.
وأضاف أنه «لا مكان الیوم بیننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية».
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