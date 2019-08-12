رئيس «العسكري الانتقالي»: الوضع في السودان يستدعي تأسيس حكم مدني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty General Abdel Fattah al-Burhan, the head of Sudan's ruling military council, addresses the crowd in Khartoum's twin city of Omdurman on June 29, 2019. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، بحمایة الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.

وأكد البرهان، في خطاب بمناسبة عید الأضحى، أن التحدیات والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان، تحتم حمایة الاتفاق الدستوري والتأسیس لحكم مدني یقوم على المواطنة والحریة والعدالة ویستوعب الجمیع.

وأضاف أنه «لا مكان الیوم بیننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية».

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