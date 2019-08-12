دول أوروبية وعربية وأمريكية ترحب بهدنة عيد الأضحى في ليبيا

نيويورك/ محمد طارق/ الاناضول

رحبت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، فجر الإثنين، بالإعلان عن هدنة في ليبيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك استجابة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

وفي بيان مشترك وصل الخليج 365 نسخة منه، دعت الدول الخمس، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء ليبيا"، مؤكدة استعدادها "لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في مراقبة الالتزام بالهدنة ومواجهة أي محاولة لكسرها".

وأكد البيان ضرورة أن "تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف التي يمكن أن تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى حوار بناء وشامل".

وشددت الدول الخمس على أهمية "الامتثال بموجب القانون الدولي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة إلى ليبيا".

وحثت جميع الأطراف إلى البدء في العمل دون تأخير على اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الجهود، تحت رعاية الممثل الخاص للأمم المتحدة، لبناء حل سياسي دائم".

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وجددت الدول الخمس "التزامها القوي بحل سريع وسلمي للأزمة الليبية".

وأعادت التأكيد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكري في ليبيا"، داعية جميع الأطراف لـ"حماية المدنيين وحماية موارد ليبيا النفطية وبنيتها التحتية".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوفاق الوطني، وقوات حفتر، قبولهما بالهدنة التي دعت لها البعثة الأممية في ليبيا، خلال عيد الأضحى.

كما أدانت الدول الخمس بـ"أقوى العبارات" الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا السبت.

وقالت "يجب إثبات ملابسات هذا الفعل الشرير دون تأخير، ويجب تحديد هوية من كانوا وراءهم ومحاسبتهم".

والسبت، وقع هجوم بسيارة مفخخة في بنغازي، أسفر عن مصرع اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين.

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