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الان تتابع شاعر محاورة يتغّزل في بطولة رجال الأمن في الحج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365 - محمد السويهري:
تغزل شعراء المحاورة في السعودية ببطولات رجال الامن في موسم الحج. وفي هذا الاطار فقد جسد شاعر المحاوره فواز السعيدي واقع رجال الأمن القائمين على خدمه حجاج بيت الله الحرام بعد تداول مواقع وسائل التواصل الاحتماعي لصورة رجل أمن يحمل بين كفوفه حاجاً كبير بالسن.
حيث قال السعيدي لــ”الخليج 365” في بداية الامر: نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامين بمناسبه حلول عيد الأضحى كما نهنئهم بنجاح حج هذا العام.
وأضاف لــ”الخليج 365“: ان مانشاهده من صور فهذا غير مستغرب من رجال الامن القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتتكرر مثل هذه المشاهد والصور كل عام ولله الحمد ولقد اردت اختصار الموقف وهاضت القريحه ببيتن شعريه:
على كفوف الراحه الله يحييك
كفوفنا لاجلك ضيافه وسكنــا
تراك غالي واهتماماتنا فيك
اللي موصينا عليها ملكنــا
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