وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى قطر

قالت الخارجية الإيرانية، إن الوزير محمد جواد ظريف، غادر طهران مساء اليوم الأحد، متوجها إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن وزير الخارجية كان قد توجه إلى الدوحة، في شهر مايو الماضي، وشارك في منتدى الحوار الآسيوي. وأشارت إلى جواد ظريف أكد خلال الاجتماع على أهمية إنشاء منتدى للحوار الإقليمي.
وقالت إن الدبلوماسي الإيراني التقى خلال زيارته بنظرائه من كازاخستان وتركيا وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا بالإضافة إلى مستشار الشؤون الخارجية الهندي.
المصدر: RT + وكالة الأنباء الإيرانية
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