خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس اليمني

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الملك سلمان بن عبد العزيز

وجرى خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء السعودية "استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار".

وحضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ورئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان، كما حضر من الجانب اليمني نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.