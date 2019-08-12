دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تضع مليون دولار مكافأة لمن يتمكن من تنفيذ هذا التحدي

وضعت شركة آبل الأمريكية مبلغ مالي قدره مليون دولار كمكافأة لأي شخص يعثر على نقطة ضعف في أجهزة آيفون وماك الخاص بها أو يتمكن من اختراق أنظمتها.

هذه الشركة تزيح آبل من صدارة قائمة أغنى شركات العالم alqiyady 1 هذه الشركة تزيح آبل من صدارة قائمة أغنى شركات العالم

شاهد أيضاً: هذه الشركة تزيح آبل من صدارة قائمة أغنى شركات العالم وأشارت صحيفة فوربس الأمريكية، إلى أن مبلغ المليون دولار هو أكبر مكافأة وضعتها شركة آبل للقراصنة؛ حيث كان يصل الحد الأدنى للمكافأة سابقًا إلى 200 ألف دولار.

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شاهد أيضاً: مزايا خفية في iOS 13 يجب أن تعرفها لو كنت من مستخدمي أجهزة آبل وأوضح رئيس الأمن الهندسي في شركة آبل، إيفان كستيتش، خلال كلمته بمؤتمر Black Hat 2019، أنهم سيدفعون نصف المكافآة لهؤلاء الذي يكتشفون هجومًا على الشبكة دون تفاعل المستخدم، بينما سيحصل أولئك الذين يجدون الأخطاء والثغرات قبل إصدار وإطلاق نظام التشغيل على 50% مكافأة زيادة على المبلغ المذكور. المزيد:

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