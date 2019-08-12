الان تتابع مصرع 5 أطفال في حريق بنسلفانيا الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بنسلفانيا - الخليج 365:
قال مسؤولون بمرفق للإطفاء بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن خمسة أطفال لقوا حتفهم يوم أمس الأحد في حريق في الصباح الباكر في مدينة إيري في شمال غربى الولاية .
ووفقا لموقع الأخبار الإلكترونى المحلى “إيري نيوز ناو”، فإنه تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 15ر1 صباحا (0515 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد في غرب إيري حيث كان هناك العديد من الأشخاص محاصرين بالداخل.
وقال جاى سانتون رئيس مرفق الإطفاء فى إيري إن سبعة أشخاص من بينهم أطفال صغار قد تم إنقاذهم، وفقا للموقع. وتم نقل امرأة واحدة إلى المستشفى في بيتسبرج.
ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق. وقال سانتون إن الحريق قد يكون متعمدا لكن من السابق لأوانه استنتاج ذلك.
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