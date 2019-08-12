وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن "وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف في الدوحة"، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".
ويقوم وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى الدوحة، فيما لم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن الزيارة.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى، في وقت سابق، اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني حسن روحاني، تبادلا فيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وبحثا أمن الخليج والتوترات في المنطقة.
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