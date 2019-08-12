فؤاد السنيورة يفاجئ الجمهور بأداء أغنية "سواح" (فيديو)

السنيورة الذي حضر ختام فاعليات مهرجانات بيت الدين الدولية، أمسك الميكرفون وأطلق العنان لصوته بأداء الأغنية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين تجمهروا حوله مصفقين له.
وقد وجه شريف تحية للسنيورة وانتقل إلى جانبه بين صفوف الحاضرين، فبادر الأخير بغناء جزء من أغنية "سواح".
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