"الملك سلمان": السعودية ترحب بجميع الحجاج دون استثناء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إن السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت كل الخدمات التي تعين الحجاج على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

شاهد أيضا: السر وراء برودة رخام الحرم المكي حتى في أشد الأيام حرارة

Advertisements

وأضاف الملك سلمان:" يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول"، وتابع الملك سلمان: "لقد حبى الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة".

وواصل الملك سلمان قائلا: إن ذلك لم يتحقق "إلا بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.. بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الذود عن الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف، وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه"، داعيا الله أن "يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وصل، أمس السبت، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.