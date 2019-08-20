رئيس المجلس العسكري: لا مكان لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية

دعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، إلى حماية الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني بالبلاد.

وأكد في خطاب له بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا ما توفقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة.

وشدد على ان البلاد في أشد الحاجة للتماسك والتعاون لمواجهة التحديات، والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد السودان، مشيرًا إلى أنه لا مكان الآن لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية .

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