تجربة فريدة تقدمها فنادق العالم من خلال "النوم تحت النجوم"

حلم النوم في غرف بلا حوائط أو أسقف أصبح حقيقة واقعة، يمكنك الاستمتاع بها من خلال المنتجعات والفنادق الرائعة الحصرية التي تقدم لك خدمة الإقامة والنوم تحت السماء المرصعة بالنجوم، أو على سطح أحد الجبال، حيث يحيط بك فقط الطبيعة والهواء النقي، وكأنك تلامس السماء بإصبعك، وهي التجربة التي تستعرضها صحيفة "كوريرى ديلا سيرا" في التقرير التالي..

1- ليوسابا كونسيرفانسي - كينيا

في محمية الحياة البرية "Loisaba Conservancy ليوسابا كونسيرفانسي" البالغ مساحتها 57 ألف فدان، ستعيش وسط غابات الأكاسيا وإطلالة على جبل كينيا مغامرة لا تنسى، حيث النوم تحت السماء الأفريقية من خلال حجز "أسرة النجوم Starbeds" الفريدة المصنوعة يدويا على منصات خشبية، حيث الراحة والسماء غير المتناهيتين.

2- محمية كاجا كاما الطبيعية - جنوب أفريقيا

بين الصخور في محمية طبيعية في جنوب أفريقيا، حيث الانغماس في جبال Cederberg الرائعة، في Kagga Kamma Nature Reserve، يمكن قضاء عطلة برية رائعة على اتصال مع الطبيعة، لأنه بالإضافة إلى الغرف الأكثر تقليدية يوجد جناح النجوم، وهو ملجأ بعيد تحيط به الصخور ومساحة شاسعة من النباتات البرية، ليكون سقفك هو سماء أفريقيا الرائعة.

3- فندق فينولهو - المالديف

في جزيرة Baa الرائعة، التجربة الحصرية التي تقع على بعد خطوات قليلة من المياه النقية الصافية في فندق فينولهو Finolhu، للنوم داخل فقاعات شفافة، مبنية على الرمال البيضاء في "Beach Bubble"، كما يوحي اسمها هي خيمة قابلة للنفخ شفافة على شكل فقاعة تحيط بغرفة فندق فاخرة، بداخلها سرير ذي 4 أعمدة وكرسي من الحجم الكبير، ومكيفة ومزودة بخدمة الإنترنت المجانية، أما الفقاعة المجاورة فتشمل الحمام، والذي يمكن الوصول إليه عبر باب "السوستة" من الفقاعة المركزية.

4- كول جالينا – إيطاليا

يقع ملاذ Col Gallina Refuge عند سفج جبل Lagazuoi، أحد جبال الدولوميت في شمال إيطاليا في بلدة كورتينا دامبيدزو، ويضم بجانب الغرف التقليدية غرفتي Starlight الغرف المتنقلة المصنوعة من الخشب وجدران زجاجية، وتتمتع بموقع استراتيجي للحصول على تجربة متصلة بالسماء المرصعة بالنجوم على قمم جبال الدولوميت الصخرية الأكثر روعة ذات المناظر الخلابة، التي يمكن الاستمتاع بها من الفجر حتى غروب الشمس.

كما أن إحدى الغرفتين قادرة على الدوران 360 درجة من حولها، لإعطاء أفضل رؤية بانورامية في جميع الأوقات ومتابعة حركة النجوم في الليل.

5- لاس فينتاناس أل بارايسو - المكسيك

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على سرير بحجم كبير مطل على البحر في المكسيك يقع Las Ventanas Al Paraiso، وهو الفندق الفاخر الأكثر شهرة في مدينة لوس كابوس، بموقعه الرائع الذي يوفر لمحة فريدة عن البحر، من بين العديد من وسائل الراحة الحصرية، يمكن الإقامة في هذه الغرف الرائعة والنوم في الهواء الطلق على تراسات بانورامية، مع أسرّة مطلة على السماء.

6- فقاعات فين لوف - أيرلندا الشمالية

في منتجع أنيق على ضفاف بحيرة Lough Erne، في غابة مورقة، تقع فقاعات Finn Lough، ذات الأرضيات الخشبية والمصنوعة من الزجاج، لإعطاء نظرة 180 درجة على الطبيعة المحيطة بها، والمكونة من السرير بحجم كبير والكراسي ذات الطراز العتيق (فينتادج)، ولمزيد من القرب من السماء والنجوم والكواكب، زودت هذه الفقاعات بتلسكوب حديث.

7- بانكوك تري هاوس - تايلاند

السماء كسقف وأشجار المانجروف كجدران، هذا هو المنظر الذي تستيقظ فيه في غرفة فندق بانكوك تري هاوس Bangkok tree house، حيث المشهد هو بطل الرواية، المنتجع الأخضر الذي يضع البيئة في المقدمة، من بنية الخيزران إلى طعام نباتي، بالإضافة إلى خدمات تأجير الدراجات والهواتف المحمولة وحتى آيس كريم الفاكهة محلي الصنع.

8- Nkwichi - موزمبيق

إذا كنت تبحث عن مكان بعيداً عن الضوضاء فإن Nkwichi lodge - الذي يقع في جزيرة خاصة في موزمبيق- هو المكان المناسب، الواقع بالقرب من بحيرة ملاوي، إنها وجهة مثالية لمراقبة روعة السماء المرصعة بالنجوم الأفريقية، وللقيام بذلك بشكل مريح هناك سريران من فئة النجميين، أحدهما على شاطئ مهجور والآخر جزيرة صخرية خاصة.

9- أبوكامب - بوتسوانا

سرير تحت النجوم بين الفيلة، في بوتسوانا، في فندق Abu Camp الريفي الفاخر، حيث النوم في الهواء الطلق على سرير مظلل جميل على منصة مرتفعة، للراحة المتناهية بعد تناول عشاء على ضوء الشموع على السطح العلوي، لتغفو تحت النجوم المتلألئة.

10- جامتارا وايلدرنيس كامب - الهند

في مخيم جامتارا وايلدرنيس كامب Jamtara Wilderness Camp، يمكن تجربة سفاري هندية أصيلة، والتي تشمل أيضاً إمكانية النوم في الهواء الطلق على سرير تقليدي مملوء بالحرير الجميل، والمسماه بـ"Machaans" والمبنية على ركائز تتسع لسرير مزدوج ذي 4 أعمدة لشخصين، والمجهزة بناموسية لمشاهدة حقول الحياة البرية، والسماء الرائعة المرصعة بالنجوم، براحة وحرية.