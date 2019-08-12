السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

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"الخليج 365" من الرياض: دانت السعودية يوم الأحد إقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وعبر المصدر، عن "رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لحقوق الأشقاء الفلسطينيين".

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واندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين الأحد في حرم المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى، ما اسفر عن عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وبعد اداء صلاة العيد، بدأ فلسطينيون يطلقون هتافات مناهضة لعناصر الشرطة الاسرائيلية ويلقون مقذوفات في اتجاههم، بحسب الشرطة ومراسل فرانس برس في المكان.

وعلى الاثر، وقعت مواجهات واستخدمت قوات الامن المنتشرة على مداخل الحرم القدسي، قنابل صوتية في محاولة لتفريق الحشد.