ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
حضر الاجتماع، من الجانب السعودي، كل من وزير الداخلية ووزير الحرس الوطني، ونائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة.
فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.
يذكر أن مدينة عدن قد شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية للموالية للحكومة اليمنية حول محيط قصر المعاشيق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين.
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